70,000 Ruħ Xebgħu Mill-PL U l-PN: Malta Lesta Għal Partit Politiku Ġdid?

Jekk ħsibt li 40,000 votanti jistgħu joħolqu bidla radikali fil-pajsaġġ politiku ta’ Malta, aħseb u ara x’impatt 70,000 jistghu’ jkollhom fuq il-pajjiż. Qatt ma kien hemm żmien aħjar għal partit ġdid biex jidħol fit-taqtigħa u jaħtaf l-opportunità.

Il-Partit Laburista se jirbaħ l-elezzjoni ġenerali din id-darba, m’hemmx dubju dwar dan. Iżda stħarriġ ta’ Misco kkummissjonat minn Lovin Malta għamel enfasi fuq numru li dejjem qed jiżdiedu ta’ votanti inċerti u diżillużi li huma għatxana għal direzzjoni ġdida.

11% tan-nies mhux ser imorru jivvutaw, b’ċifri ta’ parteċipazzjoni bikrija fil-votazzjoni jindikaw li n-numru jista’ jkun saħansitra ogħla. Kważi 17% tal-poplu jgħidu li la jridu lil Robert Abela u lanqas lil Bernard Grech bħala l-Prim Ministru tagħhom.

U mhumiex biss il-mexxejja li huma l-problema, b’iktar minn 22% tal-poplu jħossu li la l-PN u lanqas il-PL mhuma qegħdin isolvu l-kwistjonijiet tagħhom, filwaqt li 22% oħra jħossuhom kompletament indifferenti dwar is-sitwazzjoni.

70,000 persuna huma forza politika li tista’ twassal għal bidla paradigmatika fl-istaġnar politiku attwali ta’ Malta. Huwa ġgant rieqed li qiegħed jistenna biss li jitfaċċa moviment xieraq li jqajmu mir-raqda. Kulma jeħtieġ huwa mexxej attwali.

Mingħajr għażla reali fejn wieħed idur, il-votanti qed jitħallew mingħajr għażla jew interess fil-kampanja elettorali. U filwaqt li ħafna minnhom sempliċiment se jduru lejn drawwiet qodma meta jasal s-26 ta’ Marzu, dan ikun rilevanti għal numru sinifikanti ta’ nies li huma għajjenin u mxebba’ bil-politika bla ħeġġa tal-partiti ewlenin.

Madwar 20% tan-nies huma tant maqtugħin li sempliċement mhumiex interessati fl-elezzjoni u filwaqt li l-kriżi fl-Ukrajna u għadd ta’ kwistjonijiet oħra jistgħu jkunu qed jikkontribwixxu għal dan in-numru, dan m’għandux jaffettwa in-nuqqas ta’ konnessjoni bejn ż-żewġ partiti ewlenin u l-perċentwal tal-elettorat li dejjem qed jikber.

Il-grupp kurrenti ta’ partiti politċi iżgħar f’Malta mhumiex it-tweġiba u qed ikomplu isofru taħt il-piż li huma movimenti b’pjattaforma waħda żgħira li malajr tindifen mill-partiti ewlenin.

Avolja l-AD ilha fix-xena politika għal madwar 40 sena, il-partit għadu qatt ma rebaħ siġġu fil-parlament, minkejja tentattivi numeruħi biex tagħmel dan. Arnold Cassola u Harry Vassallo, pereżempju, fil-passat għamlu xi gwadanji f’elezzjonijiet uniċi fil-passat iżda ma rnexxilhomx jibnu movimenti politiċi fit-tul.

Partiti terzi Maltin s’issa ħarġu ta’ dilettanti u ma irnexxilhomx jikkonvinċu lill-votanti dwar il-ħila tagħhom li jiggvernaw. U din id-darba mħux ser ikun hemm differenza, bil-partiti politiċi żgħar ta’ Malta kollettivament jaqgħu taħt biss 2% tal-voti totali

Madankollu, il-falliment tal-partiti ż-żgħar m’għandux jikkundanna partiti ġodda milli jirnexxu. Fl-Italja u fi Franza, partiti politiċi ġodda qamu u ħadu f’idejhom is-sistema kollha, wara rifjutar tal-politika ġenerali li infirxet sew. Għaliex ma jistax jiġri l-istess hawnhekk?

Il-politika hija iebsa u se teħtieġ sagrifiċċji bla qies minn dawk involuti – iżda b’tant żgħażagħ għatxana għall-bidla li qiegħdin jingħaqdu ma’ partiti politiċi, forsi l-ideja għandha tkun li jinġabru r-riżorsi flimkien biex tinħoloq xi ħaġa kompletament ġdida.

Pero, ħafna iktar faċli li tgħidha milli twettaqha u mexxejja politiċi ispiranti sempliċiment ma jaqgħux mis-sema. Madankollu, m’hemmx għalfejn tħares ’il bogħod biex tara kemm kienu ta’ suċċess movimenti simili fil-livell lokali f’pajjiżi oħra.

Irrispettivament minn jekk taqbilx jew le ma’ Donald Trump, Brexit, Macron, Cinque Stelle jew Lega –kull wieħed minnhom wera kemm dan jista’ jseħħ. U jekk taħseb li l-partitarji tagħhom huma bl-għamad u injoranti – forsi inti għandek minflok tistaqsi lilek innifsek għaliex m’intix qed tieħu sehem aktar dirett?

Naturalment, dak il-grupp ta’ nies mhuwiex monolitiku fil-ħsieb u jaqsmu opinjonijiet radikalment diversi dwar kwistjonijiet kruċjali. Iżda għandhom viżjoni komuni ta’ bidla f’pajjiż li ra l-għoli tal-ħajja jispara ’il fuq sew filwaqt li l-identità u l-wirt tagħna qed jitkissru fix-xejn.

Ikun hemm ġlieda minħabba n-nuqqas ta’ twemmin komuni iżda bidu ġdid għalkollox ċertament jagħmel xogħolhom aktar faċli fil-konvinzjoni tan-nies li huma lesti li jiggvernaw.

Partit ġdid lanqas biss għandu bżonn jirbaħ dawn is-70,000 vot kollha iżda pjuttost jeħtieġ li jikkapitalizza fuq il-momentum ta’ anki frazzjoni ta’ dawk il-vuċijiet biex eventwalment jiġbed nies li qegħdin barra minn dan in-numru.

Għal madwar 20%, il-PN u l-PL sempliċiment imorru kontra l-viżjoni politika tagħhom, li hija kundanna serja tal-partiti nnifishom, li donnhom jattiraw lin-nies biss billi jwegħduhom pożizzjonijiet jew kuntratti tal-gvern.

Li toffrilhom xi ħaġa ġdida tista’ tkun ix-xrara għal forza politika ġdida.

La l-PN u lanqas il-PL mhuma se jinbidlu – minkejja l-wegħdiet li se jagħmlu dan. Sfortunatament, l-istorja wriet li proponimenti kbar fl-oppożizzjoni rari jissarrfu f’azzjoni ladarba jiksbu l-poter.

Għalfejn għandhom jagħmlu hekk meta l-qagħda dejjem hi favur tagħhom? Il-politiċi jgħixu minn sistema ta’ pjaċiri u ftit li xejn responsabbiltà – il-bidla fis-sistema tmur direttament kontra l-interessi tagħhom.

’Il fuq minn 100 sena ta’ supremazija tal-PN u l-PL ħolqot atmosfera politika tossika fejn eluf ma jistgħux jaraw lil hinn mill-aħmar jew blu. U ma tistax tagħtihom tort.

Iż-żewġ partiti vvelenaw fomm eluf ta’ nies fil-pajjiż wara għexieren ta’ snin ta’ korruzzjoni, skandlu u abbuż ta’ poter. L-azzjonijiet tagħhom għamlu d-djalogu impossibbli u mbagħad sfruttawh, u użawh għall-benefiċċju tagħhom.

Agħar minn hekk, għandhom magni ta’ propoganda rfinati sew li huma maħsuba biex jgħawġu d-diskors politiku – dan kollu bil-barka tal-Awtorità tax-Xandir, li l-PN u l-PL, oħroġ il-għaġeb, jikkontrollaw.

Huwa għalhekk li wasal iż-żmien għal moviment politiku ġdid – wieħed imwieled mill-għatx li dak li jkun jara li l-kwistjonijiet li verament jolqtuna jsiru prijorità fil-pajjiż

Il-korruzzjoni, il-qerda ambjentali, il-kleptokrazija u l-wegħdiet foloz huma kif jiżvolġu l-affarijiet f’Malta. U filwaqt li xi nies jistgħu jkunu għadhom qed idoqqu d-daqqa tal-aħmar u l-blu, hemm ħafna oħrajn li jridu bidla radikali fil-politika Maltija.

U filwaqt li jista’ jkun tard wisq biex issir bidla kbira fis-26 ta’ Marzu, iż-żerriegħa nżergħet biex tinbet forza politika reali.

Dak kollu li hemm bżonn huwa li grupp xieraq ta’ nies jinġabar wara mexxej ta’ ispirazzjoni u jaħtfu l-opportunità li ngħatatilhom fuq platt mill-klassi politika attwali.

Tivvota kieku għal partit politiku ġdid?