Il-Partit Laburista Jirbaħ L-Elezzjoni Ġenerali 2022

Il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali, skont ir-riżultati mbassra.

Hija mistennija distakk sinifikanti bejn il-PN u l-PL. Riżultat uffiċjali jitħabbar aktar tard il-Ħadd jew kmieni t-Tnejn filgħodu.

Il-parteċipazzjoni tal-votanti kienet ta’ 85.5%, tnaqqis minn 92% fl-2017.

Din hija t-tielet rebħa ġenerali konsekuttiva tal-Partit Laburista mill-2013. Din hija l-ewwel rebħa ta’ Robert Abela bħala mexxej tal-Partit Laburista.

Il-Partit Nazzjonalista, skont l-istatut tal-partit, se jkun qed isejjaħ elezzjoni għall-kap. Wieħed għadu jrid jara jekk hux se jkun hemm xi ħadd li jikkontesta t-tmexxija ta’ Bernard Grech, wara li stqarr bla tlaqliq li kien se jibqa’ mexxej irrispettivament mir-riżultat meta ġie mistoqsi dwar dan waqt il-kampanja.

Abela issa se jkollu ftit ġimgħat impenjattivi quddiemu biex jifforma l-Kabinett il-ġdid li se jmexxi l-pajjiż għall-ħames snin li ġejjin.

