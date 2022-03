Kif Taħdem Is-Sistema Elettorali ta’ Malta: Gwida Għall-Elezzjoni Ġenerali

9. X’inhi elezzjoni każwali?

Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-kandidati li se jiġu eletti fil-parlament se jkunu magħrufa fis-27 ta’ Marzu, it-tiġrija se tkompli għal mill-inqas xahar ieħor. Fis-sistema elettorali ta’ Malta, il-kandidati jistgħu jikkontestaw f’żewġ distretti. F’ċerti każijiet, kandidati popolari ħafna jiġu eletti fuq it-tnejn u jkunu meħtieġa li jċedu wieħed minnhom.

Imbagħad tibda elezzjoni kawżali li fiha l-voti tal-kandidat elett jerġgħu jinfetħu u jitqassmu fost il-kandidati l-oħra sakemm jintgħażel ir-rebbieħ. Attenzjoni imma; kandidati eletti permezz ta’ elezzjoni każwali ma jintgħażlux għall-Kabinett, billi ssir wara li l-ministri u s-segretarji parlamentari jieħdu l-ġurament.

10. U x’inhu mekkaniżmu korrettiv?

Is-sistema tal-STV ta’ Malta għandha xi difetti u f’ċerti każijiet, partit partikolari wieħed jista’ jirbaħ aktar siġġijiet minkejja li ma jkollux il-maġġoranza meħtieġa. Dan jista’ jseħħ kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell distrettwali, u s-sistema ta’ Malta tippermetti li kandidati jiġu kkooptjati fil-parlament biex jagħmlu tajjeb għan-nuqqas.

Madankollu, din is-sena, għall-ewwel darba, Malta se tagħmel użu minn mekkaniżmu korrettiv għall-ġeneru, magħruf aħjar bħala l-kwota tal-ġeneru. Dan se jwassal biex jiżdiedu s-siġġijiet biex jiġi żgurat li l-ġeneru l-inqas irrappreżentat, f’din l-elezzjoni n-nisa, jiffurmaw 40% tal-parlament.

Kull partit jista’ jżid massimu ta’ sitt kandidati kull wieħed, li jintgħażlu skont in-numru ta’ voti li jirċievu.

